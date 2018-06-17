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Меган Маркл надела стильное платье на торжество: фото

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Меган Маркл на торжественной церемонии
Меган Маркл на торжественной церемонии / dailymail.co.uk

Жена принца Гарри – Меган Маркл – каждый раз завораживает своими стильными нарядами. Исключением не стало и появление герцогов Сассекских на церемонии венчания племянницы принцессы Дианы – Селии Роуз Маккоркодале.

Об этом сообщает The Daily Mail

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала не единственным торжественным событием в большой королевской семье. Почти через месяц после долгожданного венчания герцогов Сассекских племянница принцессы Дианы тоже пошла под венец. Торжественное событие посетили новоиспеченные супруги Гарри и Меган. В то же время принц Уильям и его жена Кейт отказались от участия в мероприятии.

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Венчание состоялось в церкви Святого Андрея, в британском графстве Линкольншир. Невеста в роскошном платье счастливо улыбалась перед фотографом и гостями праздника. Селия Роуз Маккоркодале надела свадебную корону своей легендарной тети, добавив образу королевское величие.

 

Но не только невеста привлекала пристальное внимание общественности, а и приглашенная жена принца Гарри – Меган Маркл. Герцогиня Сассекская надела роскошное платье белого цвета с голубым принтом. Брендовое платье знаменитость выбрала из коллекции дизайнера Оскара де ла Ренты. Стоимость ее наряды оценивают в свыше 9 тысяч фунтов стерлингов.

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Вероятно, Меган Маркл учла недостатки предыдущего "лука", а потому на торжественное событие она заплела волосы в элегантную прическу и украсила ее белым головным убором. К наряду герцогиня подобрала стильные туфли на каблуке.


Меган Маркл и принц Гарри

 

Стоит отметить, что отношения герцогов Сассекских можно считать идеальными. Принц Гарри проявляет нежность и заботу о Меган Маркл, не стесняясь своих чувств. Герцог бережно поддерживал свою жену во время похода в церковь, не отпуская руку любимой. Такую же любовь демонстрирует и Меган, которая не прекращала мило улыбаться к своему избраннику. 


Принц Гарри и его жена Меган


Меган Маркл посетила свадьбу племянницы принцессы Дианы


 

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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