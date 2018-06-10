Меган Маркл нарушила королевские правила во время торжественного парада в Лондоне

Жена принца Гарри – очаровательная Меган Маркл – продемонстрировала стильное платье во время дебюта на "официальном" дне рождении королевы Елизаветы II. Выбранную одежду эксперты расценили, как нарушение правил в королевской семье.

Роскошная герцогиня Сассекская приковывает к себе взгляды всех присутствующих на светских мероприятиях, так как ее эффектная внешность и стильные наряды не могут не очаровать. Но несмотря на то, что Меган Маркл активно изучает королевский этикет, она нарушила правила во время выхода в Букингемском дворце. Произошло это на праздновании второго или так называемого "официального" дня рождения королевы Елизаветы II, сообщает Entertainment Tonight.

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Торжественный парад, в котором было привлечено более 1400 офицеров королевской гвардии и почти 500 музыкантов, надолго запомнится общественности. Для Меган Маркл эта церемония была первой, поэтому герцогиня Сассекская ответственно выбирала платье. Роскошное платье светло-розового цвета от Carolina Herrera и шляпа создали образ герцогини.



Меган Маркл на торжественном параде в Лондоне

Однако Меган Маркл не учла, что все женщины королевской семьи должны выходить к британцам в наряде, который прикрывает их плечи. Между тем у жены принца Гарри было платье со стильным вырезом. Потому на балконе Букингемского дворца, с которого члены королевской семьи поздравляли королеву и всех британцев с праздником, Меган Маркл ярко выделялась. Вероятно, из-за этого герцогиня Сассекская заняла место позади членов семьи монарха и скромно беседовала с другими участниками мероприятия.

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Меган Маркл в Букингемском дворце

Стоит отметить, что на официальные мероприятия в дворце супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон всегда выбирала закрытые платья с рукавами. Это прослеживается с первого ее выхода в статусе герцогини Кембриджской в 2011 году. А принцесса Диана всегда предпочитала платья, которые прикрывали ее плечи и руки, с первого появления на приеме в 1981 году.



Королевская семья на параде в Лондоне