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Меган Маркл назвали самой красивой в королевской семье

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Эксперт считает, что Меган Маркл красивее, чем Кейт Миддлтон
Эксперт считает, что Меган Маркл красивее, чем Кейт Миддлтон

Доктор Джулиан Де Сильва, который работает в центре косметической и пластической хирургии в Лондоне, сравнил внешность представительниц британской королевской семьи. По его словам, 36-летняя Меган Маркл можно признать самой красивой.

При оценке доктор использовал принцип золотого сечения - это гармоничное деление, которое использовали еще древние греки для "измерения" красоты. Также Леонардо Да Винчи опирался на тот же принцип, когда рисовал Витрувианского человека, пишет Daily Mail.

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Меган Маркл красивее, чем Кейт Миддлтон?

Де Сильва выяснил, что лицо Маркл наиболее соответствует идеальным пропорциям. А вот Кейт Миддлтон оказалась на втором месте, но с небольшим отрывом.

Кейт Миддлтон

"Меган и Кейт действительно выделяются на фоне других принцесс. У Меган почти идеальный нос и подбородок. Красивая симметрия приближает ее к тем идеальным пропорциям, о которых говорили древние греки", – рассказывает доктор.

Также он высоко оценил внешность Беатрис Йоркской, принцессы Евгении и Зары Филлипс.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Кейт Миддлтон Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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