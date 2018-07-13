Меган Маркл неожиданно призналась, что скучает по прежней жизни

Жизнь Меган Маркл кардинально изменилась после женитьбы на британском принце Гарри. Так, женщине пришлось переехать в Великобританию и отказаться от многих привычек. Кроме того, Меган пришлось попрощаться с актерской карьерой.

Однако Меган Маркл призналась, что скучает по съемками в сериале "Форс-мажоры". Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Королевская чета принца Гарри и Меган Маркл впервые после свадьбы осуществили заграничную поездку в соседнюю страну – Ирландию, где герцоги посетили посольство Великобритании. Там герцогиня пообщалась с местными жителями Дублина.



К примеру, 36-летней Фионе Мур удалось коротко поговорить с Меган Маркл. Женщина сказала Меган, что является большой поклонницей сериала "Форс-мажоры", в котором Маркл снималась в роли Рейчел Зейн до замужества.

Я сказала, что очень люблю "Форс-мажоры" и скучаю по ее персонажем. На это она сказала: "Я тоже",

– рассказала Фиона Мур.