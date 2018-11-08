Меган Маркл никогда не наденет наряд от дизайнера Виктории Бекхэм: неожиданное заявление

Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что ей очень нравится одежда от британского дизайнера Виктории Бекхэм, однако она его никогда не наденет.

Об этом Меган рассказала еще до королевской свадьбы с принцем Гарри изданию Glamour, пишет Daily Mail.

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Одна из самых известных британских семей – Дэвид и Виктория Бекхэмы – дружат с королевской семьей. Кроме того, знаменитая чета 9 мая пришла на церемонию венчания принца Гарри и Меган Маркл.

Однако герцогиня Сассекская ни разу не надевала бренд Victoria Beckham. По словам Меган, ей очень нравятся платья, которые создает Виктория, но у Маркл "недостаточно длинное туловище", чтобы одежда идеально смотрелась на ее фигуре.

Я осознала, что не все вещи, которые красиво выглядят на вешалке, подойдут мне. Например, мне нравятся платья Victoria Beckham, но у меня не такой длинный туловище, чтобы силуэт был красивым,

– зазналась герцогиня.



Меган Маркл / GettyImages



Виктория и Дэвид Бекхем / GettyImages