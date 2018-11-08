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      Меган Маркл никогда не наденет наряд от дизайнера Виктории Бекхэм: неожиданное заявление

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / GettyImages

      Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что ей очень нравится одежда от британского дизайнера Виктории Бекхэм, однако она его никогда не наденет.

      Об этом Меган рассказала еще до королевской свадьбы с принцем Гарри изданию Glamour, пишет Daily Mail.

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      Одна из самых известных британских семей – Дэвид и Виктория Бекхэмы – дружат с королевской семьей. Кроме того, знаменитая чета 9 мая пришла на церемонию венчания принца Гарри и Меган Маркл.

      Однако герцогиня Сассекская ни разу не надевала бренд Victoria Beckham. По словам Меган, ей очень нравятся платья, которые создает Виктория, но у Маркл "недостаточно длинное туловище", чтобы одежда идеально смотрелась на ее фигуре.

      Я осознала, что не все вещи, которые красиво выглядят на вешалке, подойдут мне. Например, мне нравятся платья Victoria Beckham, но у меня не такой длинный туловище, чтобы силуэт был красивым,
      – зазналась герцогиня.


      Меган Маркл / GettyImages


      Виктория и Дэвид Бекхем / GettyImages

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Виктория Бекхэм
      Источник: 24 Канал
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