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Меган Маркл номинировали на звание "Икона стиля"

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Меган Маркл
Меган Маркл / Фото из открытых источников

Жену принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл номинировали на звание "Икона стиля" на Teen Choice Awards.

Известно, что соперницами Меган Маркл в этой номинации являются Блейк Лайвли, певица Зендая, Гарри Стайлс из One Direction, звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман. Об этом сообщает Vanity Fair.

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Кроме того, Меган Маркл может стать первым в истории членом королевской семьи, который получит эту награду.

Напомним, Меган Маркл может получить премию "Эмми" за свою актерскую игру в последнем 7 сезоне сериала "Форс-мажоры", где она сыграла роль Рейчел Зейн.

Как известно, к этому времени Меган Маркл не получила ни одной престижной награды, и сейчас ей выпал последний шанс получить премию, поскольку после бракосочетания с принцем Гарри она навсегда отказалась от актерской карьеры. Герцогиня играла в сериале "Форс-мажоры" с 2011 по 2017 год.

Кенсингтонский дворец пока не прокомментировал эту информацию. Сама же премия "Эмми" состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кино Награды
Источник: 24 Канал
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