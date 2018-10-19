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      Меган Маркл обновила образ и посетила школу для девочек: фото

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      Меган Маркл посетила школу для девочек
      Меган Маркл посетила школу для девочек / Getty Images

      Программа принца Гарри и Меган Маркл во время визита в Австралию очень насыщенная: сначала они прогулялись по пляжу Бонди-Бич в пригороде Сиднея и того же дня отправились в сам город в среднюю школу для девочек Macarthur.

      Для первого выхода Меган выбрала неформальный пляжный наряд, но позже изменила его на более элегантный. Герцогиня Сассекская появилась на публике в темно-синем платье со светлой полоской и бежевых классических лодочках.

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      Меган во второй раз за день сменила образ

      Визит Гарри и Меган в школу для девочек заранее не анонсировали, поэтому появление пары стало настоящим сюрпризом для учащихся учреждения.
      Гарри и Меган сделали сюприз для учениц школы

      Как ранее сообщалось, супруги принц Гарри и Меган Маркл сейчас находится с официальным визитом в Австралии. Герцоги Сассекские посетят около 80 мероприятий в течение 16-ти дней. В первый день прибытия пары в Астралию, 15 октября, стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ожидают появления первенца.

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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