Меган Маркл обновила образ и посетила школу для девочек: фото

Программа принца Гарри и Меган Маркл во время визита в Австралию очень насыщенная: сначала они прогулялись по пляжу Бонди-Бич в пригороде Сиднея и того же дня отправились в сам город в среднюю школу для девочек Macarthur.

Для первого выхода Меган выбрала неформальный пляжный наряд, но позже изменила его на более элегантный. Герцогиня Сассекская появилась на публике в темно-синем платье со светлой полоской и бежевых классических лодочках.

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Меган во второй раз за день сменила образ

Визит Гарри и Меган в школу для девочек заранее не анонсировали, поэтому появление пары стало настоящим сюрпризом для учащихся учреждения.

Гарри и Меган сделали сюприз для учениц школы

Как ранее сообщалось, супруги принц Гарри и Меган Маркл сейчас находится с официальным визитом в Австралии. Герцоги Сассекские посетят около 80 мероприятий в течение 16-ти дней. В первый день прибытия пары в Астралию, 15 октября, стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ожидают появления первенца.