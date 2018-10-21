Меган Маркл очаровала элегантным нарядом на торжественном открытии "Игр непобежденных": фото

Герцогиня Сассекская, которая ждет появления первенца, в который раз очаровала сеть. Меган Маркл пришла на открытие "Игр непобежденных" в элегантном наряде, чем покорила всех участников мероприятия.

Для герцогов Сассекских "Игры непобежденных" – знаковое событие, ведь именно это мероприятие в 2017 году принц Гарри и Меган Маркл посетили как пара. Кроме этого, внук королевы Елизаветы II сам основал соревнования и до сих пор не пропустил ни одного из них.

Читайте также: В джинсах и рубашке: Меган Маркл посетила открытие "Игр непобежденных" в Сиднее

Поэтому 20 октября герцоги Сассекские поспешно вернулись в Сидней, где приняли участие в торжественном открытии "Игр непобежденных". Сотни артистов и танцоров вышли на сцену Сиднейского оперного театра и удивили зрителей эффектными выступлениями. Артисты исполнили и неофициальный гимн Австралии – песню "You're the Voice" Джона Фарнема. Во время концерта принц Гарри выступил с речью, в которой поблагодарил всех спортсменов, которые соревнуются за победу на "Играх непобежденных".

Стоит отметить, что королевскую чету радушно встретили на церемонии. К важному событию для принца Гарри его беременная жена тщательно подготовилась. Меган Макрл сопровождала любимого в элегантном платье от Стеллы Маккартни и пальто от Джилиан Андерсон. Герцогиня заплела волосы в стильную прическу, оставив одну волнистую прядь. Эффектный макияж завершил look жены британского принца.



Меган Маркл на открытии "Игр непобежденных" / Getty Images



Принц Гарри и Меган Макрл / Getty Images



Церемония открытия "Игр непобежденных" / Getty Images



Герцоги Сассекские в Австралии / Getty Images

Что такое "Игры непобежденных"?Это не просто мировые соревнования, а престижный конкурс для военных, защищавших свои страны во время различных войн и военных операций. В 2014 году их основал британский принц Гарри. Сам военный королевского войска, он хотел тем самым поддержать военных и показать миру настоящих героев.



В 2018 году одержать победу отправились 15 украинских военнослужащих. Им придется соревноваться в легкой атлетике, плавании, гребле на тренажере, пауэрлифтинге и велоспорте.