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      Меган Маркл очаровала элегантным нарядом на торжественном открытии "Игр непобежденных": фото

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      Принц Гарри и Меган Маркл
      Принц Гарри и Меган Маркл / Getty images

      Герцогиня Сассекская, которая ждет появления первенца, в который раз очаровала сеть. Меган Маркл пришла на открытие "Игр непобежденных" в элегантном наряде, чем покорила всех участников мероприятия.

      Для герцогов Сассекских "Игры непобежденных" – знаковое событие, ведь именно это мероприятие в 2017 году принц Гарри и Меган Маркл посетили как пара. Кроме этого, внук королевы Елизаветы II сам основал соревнования и до сих пор не пропустил ни одного из них.

      Читайте также: В джинсах и рубашке: Меган Маркл посетила открытие "Игр непобежденных" в Сиднее

      Поэтому 20 октября герцоги Сассекские поспешно вернулись в Сидней, где приняли участие в торжественном открытии "Игр непобежденных". Сотни артистов и танцоров вышли на сцену Сиднейского оперного театра и удивили зрителей эффектными выступлениями. Артисты исполнили и неофициальный гимн Австралии – песню "You're the Voice" Джона Фарнема. Во время концерта принц Гарри выступил с речью, в которой поблагодарил всех спортсменов, которые соревнуются за победу на "Играх непобежденных".

       

      Стоит отметить, что королевскую чету радушно встретили на церемонии. К важному событию для принца Гарри его беременная жена тщательно подготовилась. Меган Макрл сопровождала любимого в элегантном платье от Стеллы Маккартни и пальто от Джилиан Андерсон. Герцогиня заплела волосы в стильную прическу, оставив одну волнистую прядь. Эффектный макияж завершил look жены британского принца. 


      Меган Маркл на открытии "Игр непобежденных" / Getty Images


      Принц Гарри и Меган Макрл / Getty Images


      Церемония открытия "Игр непобежденных" / Getty Images


      Герцоги Сассекские в Австралии / Getty Images

      Что такое "Игры непобежденных"?Это не просто мировые соревнования, а престижный конкурс для военных, защищавших свои страны во время различных войн и военных операций. В 2014 году их основал британский принц Гарри. Сам военный королевского войска, он хотел тем самым поддержать военных и показать миру настоящих героев.

      В 2018 году одержать победу отправились 15 украинских военнослужащих. Им придется соревноваться в легкой атлетике, плавании, гребле на тренажере, пауэрлифтинге и велоспорте.

      Теги: Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle Игры непокоренных Австралия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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