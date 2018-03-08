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Меган Маркл очаровала элегантным образом: невероятные фото

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Американская актриса Мега Маркл в очередной раз продемонстрировала свою готовность присоединиться к британской королевской семье. Она вместе с женихом посетила один из провинциальных городов.

Милой неожиданностью для жителей британского города Бирмингем стал приезд принца Гарри и его невесты актрисы Меган Маркл. В городок королевская пара приехала, чтобы пообщаться с местным населением и ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций.

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Однако не только появление принца и его невесты привело в восторг британцев, но и очаровательный вид Меган Маркл. Для поездки актриса надела черные брюки и белый джемпер. Поверх одежды Меган Маркл надела роскошное пальто темно-синего цвета с белым кантом, которое звезда приобрела в брендовом магазине J.Crew.

Элегантный образ невеста принца Гарри дополнила черными туфлями на каблуках и маленькой сумочкой. Как всегда, макияж Меган Маркл был едва заметным и подчеркивал естественную красоту звезды.


Меган Маркл посетила британский город в роскошном наряде


Меган Маркл – невеста принца Гарри


Принц Гарри с невестой Меган Маркл

Кто такая Меган Маркл?
Это американская модель и актриса, которая обручилась с британским принцем Гарри. Она известна по ролям в фильмах "Помни меня", "Несносные боссы" и в сериалах "Форс-мажоры", "Касл", "Граница". Звезда много времени уделяет благотворительности. В частности, Меган Маркл является представителем фонда World Vision Canada.

Теги: LifeStyle Великобритания Мода Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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