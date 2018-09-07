Меган Маркл надела роскошное платье на концерт в Лондоне: очаровательные фото

Герцоги Сассекские сходили на благотворительный концерт в Лондоне. Меган Маркл, как всегда, выглядела роскошно, надев изящное платье.

Как сообщает издание People, 6 сентября в Лондоне состоялся благотворительный концерт по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Все собранные средства во время мероприятия будут направлены на поддержку благотворительных организаций, амбассадорами которых являются члены королевской семьи. Приглашенными гостями были принц Гарри и его очаровательная жена Меган Маркл.

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Появление герцогов Сассекских сразу же привлекло внимание всех гостей благотворительного концерта. Принц Гарри покрасовался перед британцами в классическом костюме, белой рубашке с галстуком и туфлях. А вот Меган Маркл выбрала для мероприятия синее изысканное платье от дизайнера Jason Wu. Свой образ герцогиня Сассекская дополнила туфлями на каблуке и клатчем. Распущенные волнистые волосы и макияж с акцентом на глаза завершили образ Меган Маркл.



Принц Гарри и Меган Маркл



Герцогиня Сассекская Меган Маркл

По информации СМИ, королевская чета не сразу заняла свои места в зале. Принц Гарри и Меган Маркл подождали, когда все участники концерта найдут отведенные для них кресла. После этого оркестр под руководством дирижера Ричара Кука поприветствовал королевскую пару, сыграв гимн.



Герцоги на благотворительном концерте в Лондоне

На сцену благотворительного концерта вышли певица Лесли Гаррет и королевский хор. Во время антракта принц Гарри и Меган не сидели в стороне, а активно общались, как со звездными гостями концерта, так и с представителями благотворительных организаций.

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Принц Гарри и Меган Маркл посетили концерт в Лондоне



Очаровательная Меган Маркл пообщалась с гостями мероприятия

К слову, на некоторых снимках, сделанных во время благотворительного концерта, платье Меган Маркл подводило ее. Из-за оригинального кроя одежда прибавляла герцогине Сассекской лишние килограммы, что может спровоцировать слухи о ее беременности.



Принца Гарри сопровождала Меган Маркл



Конфуз с платьем Меган Маркл