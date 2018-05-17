Меган Маркл официально прокомментировала отказ отца приезжать на свадьбу

Невеста принца Гарри – Меган Маркл, с грустью сообщила, что ее отец Томас Маркл все же будет отсутствовать на свадебной церемонии 19 мая в Виндзорском замке из-за проблем со здоровьем.

Меган Маркл подтвердила слухи, что Томас Маркл не сможет повести ее к алтарю. СМИ говорили, что это все из-за скандала вокруг "фейковых" фотографий, на которых он якобы учит историю британских монархов и делает замеры одежды. Тогда же он разделил деньги пополам с нанятым папарацци, а автором такой скандальной идеи стала сводная сестра Меган – Саманта.

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К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о нем, надеюсь, сейчас его оставят в покое, ему это необходимо в связи с проблемами со здоровьем. Я хотела бы поблагодарить каждого, кто написал слова поддержки. Пожалуйста, знайте, как сильно мы с Гарри ждем нашего особого дня и хотим его разделить со всеми вами,

– говорится в официальном заявлении Меган

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 мая 2018 г.

Стоит знать, что после скандала с фотографиями Томас Маркл перенес сердечный приступ, а впоследствии – и тяжелую операцию. Отец невесты все еще жаловался на сильную боль в груди и побоялся за свое здоровье, поэтому был вынужден отказаться от приезда в королевский двор.