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Меган Маркл официально прокомментировала отказ отца приезжать на свадьбу

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Меган Маркл
Меган Маркл / Фото из открытых источников

Невеста принца Гарри – Меган Маркл, с грустью сообщила, что ее отец Томас Маркл все же будет отсутствовать на свадебной церемонии 19 мая в Виндзорском замке из-за проблем со здоровьем.

Меган Маркл подтвердила слухи, что Томас Маркл не сможет повести ее к алтарю. СМИ говорили, что это все из-за скандала вокруг "фейковых" фотографий, на которых он якобы учит историю британских монархов и делает замеры одежды. Тогда же он разделил деньги пополам с нанятым папарацци, а автором такой скандальной идеи стала сводная сестра Меган – Саманта.

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К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о нем, надеюсь, сейчас его оставят в покое, ему это необходимо в связи с проблемами со здоровьем. Я хотела бы поблагодарить каждого, кто написал слова поддержки. Пожалуйста, знайте, как сильно мы с Гарри ждем нашего особого дня и хотим его разделить со всеми вами,
– говорится в официальном заявлении Меган

Стоит знать, что после скандала с фотографиями Томас Маркл перенес сердечный приступ, а впоследствии – и тяжелую операцию. Отец невесты все еще жаловался на сильную боль в груди и побоялся за свое здоровье, поэтому был вынужден отказаться от приезда в королевский двор.

Теги: Меган Маркл Королівська сім'я Королевская свадьба Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Звездные свадьбы LifeStyle
Источник: 24 Канал
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