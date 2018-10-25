Меган Маркл оконфузилась во время эффектного выхода: забавные детали

Даже принцессы и герцогини попадают в курьезные ситуации. Так, Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри находится в международном турне, опозорилась во время публичного выхода.

До окончания первого значительного международного турне герцогов Сассекских осталось меньше недели. В конце поездки принц Гарри и беременная Меган Маркл получают немалое внимание от журналистов и пользователей сети, которые замечают и мельчайшие промахи представителей королевской семьи.

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Так, во время выхода герцогов Сассекских на роскошном платье Меган увидели не срезанную бирку. В сети успели пошутить, что жена принца Гарри, один раз надев платье, потом вернет его в брендовый бутик. Пожалуй, это изрядно порадует британцев, которые считают, что гардероб Меган Маркл обходится им в немалую копейку.



Меган Маркл оконфузилась на острове Тонга / Getty Images



Конфуз Меган Маркл / Getty Images

Стоит отметить, что забавный конфуз с герцогиней Сассекской произошел во время визита королевской четы на остров Тонга. Из частного самолета Меган вышла в ярком красном платье от Self-Portrait. Наряд имел стильную вышивку и маленький пояс на талии. К платью она подобрала черную обувь на каблуке и клатч.





Принц Гарри и Меган Маркл на острове Тонга / Getty Images