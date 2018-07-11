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Меган Маркл ошеломила эффектными образами в Ирландии: волшебные фото

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Меган Маркл и принц Гарри в Ирландии
Меган Маркл и принц Гарри в Ирландии

Роскошная Меган Маркл продолжает поражать поклонников королевской семьи эффектными образами на официальных мероприятиях. Герцогиня Сассекская поддержала своего мужа принца Гарри во время поездки в Ирландию, где привлекла внимание всех роскошным нарядом.

Впервые после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл осуществили заграничную поездку. Пара отправилась в соседнюю страну – Ирландию, где герцоги посетили посольство Великобритании.

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К командировке Меган Маркл ответственно подготовилась и выбрала два эффектные платья, которые покорили всех участников мероприятия. Сразу после приземления королевского самолета в аэропорту Дублина волшебная герцогиня Сассекская засветила приталенное платье от Givenchy зеленого цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру жены принца Гарри. К роскошной и классической одежде Меган подобрала бежевые туфли-лодочки и коричневую сумку. Элегантная прическа и макияж завершили "лук" герцогини.

 

 

 

 

Представители королевской семьи не теряли времени и, изменив наряды, отправились на вечеринку в саду, организованную британским посольством. На светское мероприятие Меган Маркл надела изящное платье-миди от Emilia Wikstead. Наряд подчеркнул стройную фигуру герцогини.

Жена принца Гарри решила не экспериментировать с цветами и подобрала к образу черный клатч и элегантную обувь на каблуках. Волнистые волосы и идеальный макияж завершили роскошный "лук" Меган Маркл.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри в Ирландии

Первая заграничная командировка герцогов Сассекских


Герцогиня Сассекская Меган Маркл
 


Очаровательная Меган Маркл

Теги: LifeStyle Ирландия Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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