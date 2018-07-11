Меган Маркл ошеломила эффектными образами в Ирландии: волшебные фото

Роскошная Меган Маркл продолжает поражать поклонников королевской семьи эффектными образами на официальных мероприятиях. Герцогиня Сассекская поддержала своего мужа принца Гарри во время поездки в Ирландию, где привлекла внимание всех роскошным нарядом.

Впервые после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл осуществили заграничную поездку. Пара отправилась в соседнюю страну – Ирландию, где герцоги посетили посольство Великобритании.

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К командировке Меган Маркл ответственно подготовилась и выбрала два эффектные платья, которые покорили всех участников мероприятия. Сразу после приземления королевского самолета в аэропорту Дублина волшебная герцогиня Сассекская засветила приталенное платье от Givenchy зеленого цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру жены принца Гарри. К роскошной и классической одежде Меган подобрала бежевые туфли-лодочки и коричневую сумку. Элегантная прическа и макияж завершили "лук" герцогини.

Допис, поширений Info World (@info.world24) 11 Лип 2018 р. о 1:10 PDT

Допис, поширений Metro.Style (@metrodotstyle) 11 Лип 2018 р. о 12:59 PDT

Допис, поширений Catherine Lule (@lulecatherine) 10 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

Допис, поширений WHITE CROWN DESIGN (@whitecrowndesign) 10 Лип 2018 р. о 10:05 PDT

Представители королевской семьи не теряли времени и, изменив наряды, отправились на вечеринку в саду, организованную британским посольством. На светское мероприятие Меган Маркл надела изящное платье-миди от Emilia Wikstead. Наряд подчеркнул стройную фигуру герцогини.

Жена принца Гарри решила не экспериментировать с цветами и подобрала к образу черный клатч и элегантную обувь на каблуках. Волнистые волосы и идеальный макияж завершили роскошный "лук" Меган Маркл.



Меган Маркл и принц Гарри в Ирландии

Первая заграничная командировка герцогов Сассекских



Герцогиня Сассекская Меган Маркл

