Меган Маркл оставит часы в наследство будущей дочери: подробности

Кроме многочисленных ювелирных украшений, герцогиня Сассекская Меган Маркл передаст по наследству своей будущей дочери часы Cartier.

Накануне Сеть взбудоражила новость о том, что Меган Маркл беременна двойней. Правда, официального подтверждения относительно пополнения королевской семьи не было. Однако стало известно, что герцогиня Сассекская оставит в наследство своей дочери. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

Читайте также: Королевская чета разъехались: принц Гарри поехал в Ботсвану без Меган Маркл

По словам Меган, она приобрела часы Cartier в 2015-м году после успеха сериала "Форс-мажоры", в котором играла одну из главных ролей.

Я всегда хотела часы Cartier French Tank. Когда я узнала о подготовке к съемкам третьего сезона "Форс-мажоров", я почувствовала, что это важный момент и купила часы. Я выгравировала на них надпись "М.М от Н.Н" и планирую отдать их своей дочери,

– рассказала Меган Маркл.

Меган Маркл с часами Cartier

Интересно, что ранее принцессу Диану часто видели с часами Cartier Tank. Издание отмечает, что возможно Меган Маркл вдохновилась образом матери принца Гарри для того, чтобы приобрести себе такие часы.

Читайте также: Образ Меган Маркл приравняли со стилем принцессы Дианы: фото

Cartier French Tank

Напомним, 19 мая состоялась ожидаемая свадьба – венчание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Британский монарх в день свадьбы объявила о предоставлении титула супругам – принц Гарри и его избранница стали герцогами Сассекскими. Кроме этого, невеста получила свой королевский герб, на котором изображены символы, обозначающие родную для актрисы Калифорнию.