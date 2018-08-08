Меган Маркл отказалась прийти на церемонию "Эмми"

37-летняя герцогиня Сассекска Меган Марк отказалась посетить церемонию вручения "Эмми", которая является самым престижным событием для американского телевидения. Вручение премий пройдет в Лос-Анджелесе 17 сентября.

Как пишет The Sun, руководство телевизионной сети NBC сообщили, что бывшая актриса сериала "Форс-мажоры" (Suits) "вежливо отказалась" от своего приглашения на 70-ю церемонию в Лос-Анджелесе.

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"Мы надеялись, что Меган примет участие и это будет прощание с поклонниками и коллегами из "Форс-мажоров". Руководство сериала и NBC предложили Гарри и ей отпраздновать вместе с крупнейшими звездами, встретиться с ее друзьями из мира шоу-бизнеса", – поделился собеседник.

Издание предполагает, что Меган отказалась посетить церемонию Эмми и быть специальным гостем, поскольку выполняет обязанности, которые относятся к ее королевскому статусу.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл может получить премию "Эмми" за свою актерскую игру в последнем 7 сезоне сериала "Форс-мажоры", где она сыграла роль Рейчел Зейн.