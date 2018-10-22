Меган Маркл подчеркнула округлый живот платьем с разрезом: фото

Турне герцогини и герцога Сассекских по Австралии и Океании продолжается. На седьмой день путешествия Меган Маркл с принцем Гарри прибыли на остров Фрейзер.

Сначала Меган насладилась морской прогулкой, однако на этот раз в одиночестве, поскольку ее муж посещал другое официальное мероприятие.

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Но супруги были в разлуке недолгой и через пару часов Меган вместе с мужем отправилась на встречу с местными жителями.

Для нового выхода 37-летняя герцогиня Сассекская подобрала и новый образ: хлопковое платье от Reformation с белыми и серыми вертикальными полосками. В то же время внимание привлек большой разрез до середины бедра. Будущая мама подчеркнула беременность этим платьем и все время нежно держалась за округлившийся животик.

В качестве обуви Маркл на этот раз отдала предпочтение коричневым сандалям на плоской подошве от Sarah Flint.