Меган Маркл поддержала принца Гарри на матче по поло: фото
Королевская чета принц Гарри и Меган Маркл провели выходные на играх Audi Polo Challenge в Англии, в которых Гарри вместе с братом, принцем Уильямом участвовал в 17-м ежегодном соревновании, а жена поддерживала его с трибуны.
Об этом пишут западные СМИ.
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В первый день соревнований, 30 июня, Меган Маркл появилась на соревнованиях в свободном светлом платье Shoshanna Gruss из натуральной ткани, босоножках из коричневой кожи Sarah Flint и плетеной шляпе Madewell с черной лентой.
Меган Маркл
Принц Гарри
Для второго дня, Меган для выхода надела черные капри, свободную белую рубашку и черные туфли на плоской подошве. В руках герцогиня держала плетеную шляпу.
Западные СМИ отмечают, что женщина держала шляпу на уровне живота, якобы скрывая возможной беременности.
Кроме того, среди звездных гостей на матче присутствовали Эдди Редмэйн с женой Ханной, Джеймс Нортон и Имоджен Путс, Наоми Харрис, Сэм Клафлин, Лили Джеймс и Мэтт Смит, Ванесса Кирби и другие.
Отмечается, что собранные средства будут направлены в две благотворительные организации, которые выбрали молодожёны: Child Bereavement UK и Tusk Trust. На соревнованиях победу одержала команда принца Гарри со счетом 5:2.