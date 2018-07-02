Меган Маркл поддержала принца Гарри на матче по поло: фото

Королевская чета принц Гарри и Меган Маркл провели выходные на играх Audi Polo Challenge в Англии, в которых Гарри вместе с братом, принцем Уильямом участвовал в 17-м ежегодном соревновании, а жена поддерживала его с трибуны.

Об этом пишут западные СМИ.

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В первый день соревнований, 30 июня, Меган Маркл появилась на соревнованиях в свободном светлом платье Shoshanna Gruss из натуральной ткани, босоножках из коричневой кожи Sarah Flint и плетеной шляпе Madewell с черной лентой.

Допис, поширений Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) 30 Чер 2018 р. о 7:33 PDT

Допис, поширений THEREALSTSMEDIA (@stsmediaandpublishing) 1 Лип 2018 р. о 8:16 PDT



Меган Маркл



Принц Гарри

Для второго дня, Меган для выхода надела черные капри, свободную белую рубашку и черные туфли на плоской подошве. В руках герцогиня держала плетеную шляпу.

Западные СМИ отмечают, что женщина держала шляпу на уровне живота, якобы скрывая возможной беременности.

Meghan is back at polo! Carrying the same Panama hat as yesterday looking chic in a white shirt and dark ankle length pants. More details coming soon! #MeghanMarkle pic.twitter.com/juDr7ygYWe — Meghans Mirror (@MeghansMirror) 1 июля 2018 г.

Кроме того, среди звездных гостей на матче присутствовали Эдди Редмэйн с женой Ханной, Джеймс Нортон и Имоджен Путс, Наоми Харрис, Сэм Клафлин, Лили Джеймс и Мэтт Смит, Ванесса Кирби и другие.

Отмечается, что собранные средства будут направлены в две благотворительные организации, которые выбрали молодожёны: Child Bereavement UK и Tusk Trust. На соревнованиях победу одержала команда принца Гарри со счетом 5:2.