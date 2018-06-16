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Меган Маркл подписала контракт перед свадьбой с принцем Гарри, – СМИ

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото из открытых источников

В СМИ говорят, что королева Елизавета II дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл при одном условии – монарх требовала подписания брачного контракта.

Не прошло и месяца после роскошной церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл, как в СМИ появляются новые резонансные детали их бракосочетания. Так, инсайдеры издание The Hollywood Life утверждают, что королева Елизавета II, которая демонстрирует семейную идиллию перед общественностью, заставила герцогиню Сассекскую подписать брачный контракт.

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Такое решение монарха несколько разозлило принца Гарри. Он, по информации источников, пытался сопротивляться бабушкиному приказу, но все же решил смириться с этим фактом. Поэтому Меган Маркл без сопротивления поставила свою подпись на документе.

По словам инсайдеров, произошло это в день венчания перед свадьбой. Невесту завели в отдельное помещение, где они заключили брак по британским законам. После этого оба подписали брачный контракт и уже в свадебном наряде отправились на венчание в церковь.

Он не имел выбора, должен был уступить, так же, как и Меган. Когда Ее Величество отдает приказ – Гарри должен подчиниться,
– отметил инсайдер.

Таким образом Елизавета II пытается сохранить королевское имущество и недвижимость. В документе прописано, что в случае развода Меган Маркл не получит ничего из наследства британских монархов. Кроме этого, если герцогиня Сассекская не будет иметь общих детей с принцем Гарри, при разводе она не заберет с собой ничего.

Инсайдеры утверждают, что брачный контракт составил наилучший адвокат по разводу в Лондоне – Фиона Шеклтон. Юрист уже не раз защищала интересы королевской семьи, в частности, при разводе принца Чарльза и принцессы Дианы.

Теги: LifeStyle Елизавета II Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королевская свадьба Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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