Меган Маркл поедет в США без принца Гарри: подробности

Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует осуществить неофициальный визит в Соединенные Штаты Америки, чтобы увидеть семью и друзей.

Об этом сообщает издание US Weekly.

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Накануне отмечалось, что принц Гарри и Меган Маркл посетят вместе Соединенные Штаты Америки. Однако, тур по стране планируется осуществить в течение весны 2019 года.

Инсайдеры издания отмечают, что Меган хочет поехать в США в течение ближайших двух недель без мужа принца Гарри.

Сначала герцогиня остановится в Нью-Йорке, а затем поедет в Лос-Анджелес.

Она планирует провести личную неофициальную поездку этим летом, чтобы увидеть семью и друзей,

– говорится в источнике.

Напомним, накануне сводная сестра Меган Саманта Маркл набросилась на герцогиню с образами. Она заявила, что из-за поведения Меган Маркл умирает их отец Томас и это ее вина.



Также старший брат герцогини Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II с призывом не допустить повторения такой же трагедии, как это случилось с погибшей принцессой Дианой.