Меган Маркл похвасталась, что Гарри – самый лучший муж в мире

Жена принца Гарри Меган Маркл во время официального визита в графство Чешир коротко пообщалась с поклонниками. На вопрос о личной семейной жизни Меган призналась в том, что Гарри – самый лучший муж.

Об этом рассказала одна из поклонниц, которая смогла поговорить с герцогиней, пишет издание "Hello!".

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Я спросила ее, как ей нравится семейная жизнь, а она ответила: "Гарри – самый лучший муж в мире", это было так мило,

– рассказала девушка.

Фанатка добавила, что Меган выглядела безупречно. Также отметила, что герцогиня в жизни выглядит намного красивее, чем на фото или на экране.



Меган Маркл / GettyImages

Напомним, Меган Маркл и королева Елизавета II отправились в свой первый совместный визит, где посетили графства Чешир в честь открытия моста Mersey Gateway Bridge и театра Storyhouse Theatre. Стоит отметить, что это первая совместная поездка Меган Маркл и Елизаветы II и третий официальный выход герцогини после свадьбы.