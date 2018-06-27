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Меган Маркл показала фирменный стиль на торжественном приеме: фото

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Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II
Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II / Getty Images

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл присоединились к королеве Елизавете II на встрече с участниками программы Queens Young Leaders в Букингемском дворце.

Ее Величество положила начало благотворительной инициативе четыре года назад, а теперь ее внук с женой согласились помогать развивать эту программу.

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Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II

Для торжественного приема Меган выбрала светлое платье Prada и черные туфли. Стоит отметить, что платье имело  оригинальный вырез, который обнажал плечи. Именно эту особенность в образах Маркл называют ее фирменным стилем.

Прием в Букенгемском дворце посетили молодые лидеры, которых наградили медалями, а также церемонию посетили Дэвид Бекхэм и другие известные британцы.

Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II на церемонии Queens Young Leaders


Все фото: Getty Images 

Что такое Queens Young Leaders? Программа, которая поддерживает молодых людей, которые занимаются социальными вопросами в странах Содружества наций. Участники миссии работают над проблемами в таких направлениях, как психическое здоровье, доступ к образованию, нехватка продовольствия, гендерное неравенство и другие.

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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