Меган Маркл показала фирменный стиль на торжественном приеме: фото

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл присоединились к королеве Елизавете II на встрече с участниками программы Queens Young Leaders в Букингемском дворце.

Ее Величество положила начало благотворительной инициативе четыре года назад, а теперь ее внук с женой согласились помогать развивать эту программу.

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Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II

Для торжественного приема Меган выбрала светлое платье Prada и черные туфли. Стоит отметить, что платье имело оригинальный вырез, который обнажал плечи. Именно эту особенность в образах Маркл называют ее фирменным стилем.

Прием в Букенгемском дворце посетили молодые лидеры, которых наградили медалями, а также церемонию посетили Дэвид Бекхэм и другие известные британцы.



Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II на церемонии Queens Young Leaders



Все фото: Getty Images

Что такое Queens Young Leaders? Программа, которая поддерживает молодых людей, которые занимаются социальными вопросами в странах Содружества наций. Участники миссии работают над проблемами в таких направлениях, как психическое здоровье, доступ к образованию, нехватка продовольствия, гендерное неравенство и другие.