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Меган Маркл полетела в Торонто с таинственным визитом, – СМИ

92 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.in

Герцогиня Сассекская отправилась в Торонто без принца Гарри обычным рейсом авиакомпании Air Canada. О цели поездки ничего не сообщают, а Кенсингтонский дворец попросил членов экипажа не фотографировать Меган в течение перелета.

Об этом сообщают в Harper's Bazaar.

Как отмечают в источнике, Меган Маркл внезапно улетела из Лондона в Торонто без всякого сопровождения. Ее муж сейчас находится с официальным визитом в Ботсване, поэтому Меган отправилась решать свои дела без него.

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Какова цель поездки Маркл и почему это скрывают от прессы – пока неизвестно. Кенсингтонский дворец, который официально представляет интересы семей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также Меган Маркл и принца Гарри, перед поездкой отправил в офис авиакомпании письмо с просьбой не фотографировать герцогиню и не пытаться с ней заговорить.

Меган Маркл
Меган Маркл

СМИ уже распространяют много слухов по поводу таинственной поездки. Одной из версий является то, что Меган отправилась за своей матерью Дориа Редлан, которая переезжает из США, чтобы жить ближе к дочери, в Лондон. Также все чаще говорят о беременности Меган Маркл, из-за чего она отправилась в свое прежнее место жительства для консультаций или т.п.

Стоит также добавить, что до женитьбы с принцем Гарри и её переездом в Великобританию, экс-актриса имела в Торонто небольшое имение, которое выставила на продажу. Можно предположить, что Меган отправилась в Канаду для оформления всех документов на продажу дома.

Теги: LifeStyle Канада Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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