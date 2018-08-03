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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Меган Маркл получила первый подарок на день рождения: фото

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Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

В субботу, 4 августа, герцогине Сассекской Меган Маркл исполняется 37 лет. Зоозащитная организация PETA уже успела поздравить жену принца Гарри с днем рождения.

Зоозащитники прислали Меган Маркл сумку бордового цвета от бренда Alexandra K, которая специализируется на изготовлении аксессуаров из экокожи. Об этом сообщает издание The Sun.

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Сумку можно приобрести на сайте бренда. Стоимость подарка герцогини составляет 380 долларов.

Эта сумка подходит стилю Меган, а также ее дружескому отношению к животным. PETA надеется, что этот подарок вдохновит королевскую семью и ее фанов на то, чтобы поддерживать бренды, которые не используют кожу животных, полученную жестоким путем,
– отметила директор организации Элиза Аллен.

Интересно, что по правилам этикета британской королевской семьи, Меган Маркл не имеет права принимать подарки от частных лиц, которые лично ей не знакомы.

Однако члены королевской семьи могут принять подарок PETA для демонстрации особого личного отношения к благотворительной организации.

сумка подарнуок меган маркл
Сумка Alexandra K, которую подарили Меган Маркл

Что такое PETA?People for the Ethical Treatment of Animals ("Люди за этичное обращение с животными") – организация, основанная Алекс Пачеко и Ингрид Ньюкирк в 1980 году. В основе зоозащитных принципов организации лежит убеждение о том, что животные имеют права, а люди не имеют права использовать животных в пищу, для получения одежды, проведения опытов и любых других целей.

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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