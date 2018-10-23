Меган Маркл поразила элегантным платьем со шлейфом: фото
Меган Маркл и принц Гарри в рамках королевского тура покинули Австралию и отправились на Фиджи, где проведут несколько дней.
Сначала Меган появилась перед публикую в нежном образе: в платье от австралийского бренда Zimmerman и шляпке от Stephen Jones.
А вечером супруги отправились на официальный прием от имени президента Фиджи в один из отелей столицы государства – города Сувы.
Такое мероприятие предполагает соответствующий дресс-код, поэтому Меган сменила образ на более вечерний. Герцогиня выбрала роскошное платье насыщенного голубого цвета с накидкой-шлейфом. Look Меган дополняли драгоценные серьги и браслет.
А герцог был в классическом черном смокинге.
Беременная Меган Маркл и принц Гарри
Меган выглядела роскошно
Источник: 24 Канал
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