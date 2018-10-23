Меган Маркл поразила элегантным платьем со шлейфом: фото

Меган Маркл и принц Гарри в рамках королевского тура покинули Австралию и отправились на Фиджи, где проведут несколько дней.

Сначала Меган появилась перед публикую в нежном образе: в платье от австралийского бренда Zimmerman и шляпке от Stephen Jones.

А вечером супруги отправились на официальный прием от имени президента Фиджи в один из отелей столицы государства – города Сувы.

Такое мероприятие предполагает соответствующий дресс-код, поэтому Меган сменила образ на более вечерний. Герцогиня выбрала роскошное платье насыщенного голубого цвета с накидкой-шлейфом. Look Меган дополняли драгоценные серьги и браслет.

А герцог был в классическом черном смокинге.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри





Меган выглядела роскошно