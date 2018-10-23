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      Меган Маркл поразила элегантным платьем со шлейфом: фото

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / Getty Images

      Меган Маркл и принц Гарри в рамках королевского тура покинули Австралию и отправились на Фиджи, где проведут несколько дней.

      Сначала Меган появилась перед публикую в нежном образе: в платье от австралийского бренда Zimmerman и шляпке от Stephen Jones.

      А вечером супруги отправились на официальный прием от имени президента Фиджи в один из отелей столицы государства – города Сувы.

      Такое мероприятие предполагает соответствующий дресс-код, поэтому Меган сменила образ на более вечерний. Герцогиня выбрала роскошное платье насыщенного голубого цвета с накидкой-шлейфом. Look Меган дополняли драгоценные серьги и браслет.

      А герцог был в классическом черном смокинге.

      Беременная Меган Маркл и принц Гарри

      Меган выглядела роскошно

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
      Источник: 24 Канал
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