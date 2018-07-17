Меган Маркл посетила светское мероприятие в нетипичном для нее наряде: фото

Жена принца Гарри – очаровательная экс-актриса Меган Маркл – сопровождала его на одном из светских мероприятий Лондона. Герцогиня привлекла внимание общественности элегантным и стильным нарядом.

Меган Маркл, кажется, освоилась в королевской семье и привыкла к своему статусу, ведь на каждом светском или официальном мероприятии она демонстрирует прекрасные манеры и наряды. Исключением не стал и совместный ее выход с принцем Гарри.

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Герцоги Сассекские посетили выставку в лондонском арт-комплексе SouthBank Centre. Мероприятие было посвящено годовщине первого президента ЮАР Нельсона Манделы. Организаторы подобрали экспонаты, которые демонстрируют гражданскую и политическую деятельность известной фигуры.

К особой выставке Меган Маркл подготовилась: она подобрала волшебное платье, которое несколько не похожее со весми другими образами жены принца Гарри. Герцогиня Сассекская одела роскошное и стильное платье от бренда Nonie. Светлое платье было украшено черными пуговицами и поясом, что напоминало крой плаща.



Меган Маркл и принц Гарри

К оригинальному наряду Меган подобрала туфли-лодочки на каблуке и сумку. Кроме этого, герцогиня собрала волосы в прическу и подобрала едва заметные украшения.

Отметим, что принц Гарри, который, по информации западных СМИ, помогает очаровательной Меган подбирать наряд, выглядел не менее эффектно. Светлые брюки и пиджак с белоснежной рубашкой выглядели очень стильно.

Герцоги Сассекские



Стильный выход герцогов Сассекских



Представители королевской семьи в Лондоне