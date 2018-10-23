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      Меган Маркл повторила образ экс-девушки принца Гарри: интересное фотосравнения

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      Меган Маркл и Дженна Коулман
      Меган Маркл и Дженна Коулман / Page Six

      Герцогиня Сассекская в Австралии засветила стильное миди-платье. Однако СМИ заметили, что свой образ Меган Маркл скопировала с экс-девушки принца Гарри – 32-летней Дженны Коулман.

      У двух красавиц немало общего: обе – талантливые актрисы, которые хотели славы, а также встречались с британским принцем Гарри. Однако для Меган отношения закончились шикарной свадьбой, в то же время Дженна Коулман в 2015 году потерпела неудачу и разорвала отношения с потомком королевы Елизаветы II.

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      Но это не все, что объединяет двух зажигательных брюнеток. Как и Дженна, Меган любит брендовые вещи от дизайнера Эмилии Викстед. В роскошном черном платье герцогиня Сассекская засветилась на открытии мемориала в Сиднее. Наряд с белыми пуговицами она дополнила обувью на каблуках и шляпкой Philip Treacy. В руках герцогиня несла изысканный клатч.


      Меган Маркл в Австралии/ Getty Images

      По информации Page Six, в таком же костюме за 2 тысячи долларов засветилась и экс-возлюбленная принца Гарри – Дженна Коулман. Вот только актриса выбрала платье белого цвета. В стильной брендовой одежде она посетила чемпионат по поло Cartier Queens Cup, который состоялся в июне 2018 года. Британка дополнила свой look стильной сумочкой от Louis Vuitton и босоножками.


      Дженна Коулман / Getty Images

      Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл поехали в первое длительное международное турне. В течение 16 дней герцоги Сассекские посетят Австралию, Фиджи, Тонга и Новую Зеландию. Эта поездка является достаточно важной, ведь страны входят в Содружество наций. Недавно супруги посетили остров Фрейзер. а сейчас прибыло в Фиджи.

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
      Источник: 24 Канал
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