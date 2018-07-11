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Меган Маркл примерила стильный черный костюм во второй день рабочего визита: фото

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Меган Маркл в Ирландии
Меган Маркл в Ирландии / www.gettyimages.in

Жена принца Гарри Меган Маркл сегодня, 11 июля, совершила свой второй светский выход за день в графстве Дублин, Ирландия. Если ее первый выход был в стильном платье, то новый выход отличился стильным классическим костюмом.

Меган Маркл стала одной из самых стильных представителей королевской семьи, которая не боится экспериментировать с образами для официальных мероприятий. Еще утром Меган вместе с принцем Гарри встречалась с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и его женой Сабиной Койн, как уже через несколько часов изменила "лук" и посетила стадион Кроук Парк.

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Известный регбийный и футбольный стадион в Ирландии является крупнейшим стадионом Ирландии и четвертым в Европе, где обычно проводятся гэльские игры, а именно гэльский футбол и херлинг, – национальные виды спорта Ирландии. В Кроук Парке и был создана Гэльская спортивная ассоциация, с представителями которых удалось пообщаться чете герцогов Сассекских.


Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии


Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии


Меган Маркл в Ирландии

Для очередного светского выхода Меган Маркл выбрала удобный и стильный брючный костюм черного цвета и белую базовую футболку. Для завершения образа Меган надела туфли-лодочки на каблуке и клатч такого же цвета.

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Меган Маркл в Ирландии


Меган Маркл в Ирландии

Ее муж принц Гарри также сменил одежду, – вместо синего костюма, который он выбрал утром, он надел серые брюки, белую рубашку и стильный серый пиджак. Вместе супруги выглядело очень гармонично и постоянно держалось за руки.


Принц Гарри и Меган Маркл в Ирландии

Все фото: Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Меган Маркл Ирландия
Источник: 24 Канал
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