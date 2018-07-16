Меган Маркл против Кейт Миддлтон: когда больше идет желтое платье
Насыщенный желтый становится популярным цветом среди знаменитостей, в частности, среди королевской семьи.
Так, в желтом платье от Brandon Maxwell появилась Меган Маркл на встрече с представителями стран Содружества. Ее платье было без рукавов и облегало прекрасную стройную фигуру.
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Меган Маркл
Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри
Несколько дней после этого, на мужском финале Уимблдона, в похожем платье появилась и Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская выбрала платье с рукавами-воланами от итальянского бренда Dolce & Gabbana.
Стоит отметить, что и Кейт поразила стройной фигурой: как известно, она родила третьего ребенка несколько месяцев назад.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям