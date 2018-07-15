Меган Маркл растрогала речь теннисистки Серены Уильямс: видеофакт

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не хочет сидеть в королевском дворце, а посещает все больше светских и официальных мероприятий. Каждое ее появление вызывает немало внимания, поэтому скрыть эмоции от общественности жене принца Гарри крайне сложно.

Как известно, представительницы королевской семьи – волшебные Кейт Миддлтон и Меган Маркл – сделали своеобразный девичник и впервые без мужчин сходили на спортивное событие. Женщины решили вместе посмотреть финал Уимблдонского турнира 2018 Элегантные наряды, милые улыбки и демонстрации семейной идиллии – не все, чем отличился просмотр теннисного поединка.

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Представительницы королевской семьи на Уимблдоне 2018

Роскошная Меган Маркл, которая стала народной любимицей в Великобритании, пустила слезу во время речи теннисистки Серены Уильямс. Этот щемящий момент зафиксировали камеры.

Для меня это был замечательный турнир. Я не разочарована – я надеялась зайти настолько далеко,

– начала свою речь Серена Уильямс после поражения.

Кроме этого, теннисистка рассказала, что изо всех сил пытается сочетать свое увлечение спортом с материнством. Однако иногда это сложно сделать. Также на вопрос журналистки о немецкой сопернице Анджелик Кербер, победившей знаменитую американку, Серена еще раз поздравила ее и отметила, что она очень сильная спортсменка.

Такие щемящие слова и дрожь голоса американки растрогали и герцогиню Сассекскую, которая, судя по ее реакции, болела за Серену Уильямс.