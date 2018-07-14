Меган Маркл с Кейт Миддлтон посетили теннисный турнир: красноречивые фото

Жены британских принцев Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили теннисное событие – ежегодный Уимблдонский турнир. Герцогини выглядели роскошно, выбрав для мероприятия стильные образы.

Королевская семья продолжает демонстрировать идиллию. Так, герцогиня Сассекская сопровождала герцогиню Кембриджскую во время посещения Уимблдонского турнира.

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Для спортивного мероприятия Меган Маркл выбрала белые брюки свободного покроя и рубашку в полоску. Стильный образ она дополнила шляпой и элегантной прической. Пользователи сети отметили, что герцогиня Сассекская выбрала "лук" в стиле Ralph Lauren, который невероятно шел ей.

Допис, поширений Luxury fashion Fanatic (@opulentstylings) 14 Лип 2018 р. о 6:03 PDT

В то же время Кейт Миддлтон засветилась на теннисном событии в нежном платье от Jenny Packham. Стильная сумка и идеальная укладка завершили образ жены принца Уильяма. Герцогиня Кембриджская выглядела изящно и элегантно.

Вероятно, герцогини поладили между собой, ведь на снимках видно, что представительницы королевской семьи мило общаются и улыбаются. Ярким появлением Кейт и Меган привлекли внимание всех зрителей Уимблдонского турнира.



Герцогини на теннисном турнире



Меган Маркл и Кейт Миддлтон



Меган и Кейт на Уимблдонском турнире



Жены британских принцев



Семейная идиллия в королевской семье

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

К такому "женскому дню" присоединилась и жена принца Чарльза – очаровательная Камилла. Герцогиня в розовом платье удовлетворено обсуждала теннисный поединок с Меган Маркл.



Герцогиня Камилла и Меган Маркл