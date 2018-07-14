Меган Маркл с Кейт Миддлтон посетили теннисный турнир: красноречивые фото
Жены британских принцев Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили теннисное событие – ежегодный Уимблдонский турнир. Герцогини выглядели роскошно, выбрав для мероприятия стильные образы.
Королевская семья продолжает демонстрировать идиллию. Так, герцогиня Сассекская сопровождала герцогиню Кембриджскую во время посещения Уимблдонского турнира.
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Для спортивного мероприятия Меган Маркл выбрала белые брюки свободного покроя и рубашку в полоску. Стильный образ она дополнила шляпой и элегантной прической. Пользователи сети отметили, что герцогиня Сассекская выбрала "лук" в стиле Ralph Lauren, который невероятно шел ей.
В то же время Кейт Миддлтон засветилась на теннисном событии в нежном платье от Jenny Packham. Стильная сумка и идеальная укладка завершили образ жены принца Уильяма. Герцогиня Кембриджская выглядела изящно и элегантно.
Вероятно, герцогини поладили между собой, ведь на снимках видно, что представительницы королевской семьи мило общаются и улыбаются. Ярким появлением Кейт и Меган привлекли внимание всех зрителей Уимблдонского турнира.
Герцогини на теннисном турнире
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган и Кейт на Уимблдонском турнире
Жены британских принцев
Семейная идиллия в королевской семье
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
К такому "женскому дню" присоединилась и жена принца Чарльза – очаровательная Камилла. Герцогиня в розовом платье удовлетворено обсуждала теннисный поединок с Меган Маркл.
Герцогиня Камилла и Меган Маркл
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