Меган Маркл снова поразила публику феминистским жестом: фото

Вчера, 10 июля, во время празднования юбилея Королевских военно-воздушных сил на балконе Букингемского дворца Меган Маркл в очередной раз продемонстрировала феминистский жест, который поразил фанатов королевской семьи и мировую прессу.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл с первого дня бракосочетания с принцем Гарри поражает публику своими тонкими взглядами на феминизм и равноправие. Как до свадьбы, так и после Меган одевает брючные костюмы, что Кейт Миддлтон почти никогда не делает, старается участвовать в дискуссиях не меньше, чем ее супруг принц Гарри.

Читайте также: Кейт Миддлтон и Меган Маркл совершили официальный визит в Вестминстер: красноречивые фото

Однако феминистский жест, который она по меньшей мере дважды повторила за последние два месяца действительно захватывает и удивляет поклонников королевства. После завершения официальной части торжественного мероприятия принц Гарри и Меган Маркл последними покинули балкон. В момент, когда принц Гарри первый шагнул за пределы балкона, Меган в завершение поставила свою руку на спину мужчине, а затем аккуратно взяла его под руку.



Меган Маркл продемонстрировала феминистский жест

Снимок, где герцоги Кембриджские единственные покидают королевский балкон, а Меган как будто выражает свою поддержку и феминистическую позицию, действительно выглядит эффектно и необычно.



Меган Маркл продемонструвала феміністський жест

Впервые феминистическую позицию Маркл выражала в первый день свадьбы, когда садилась в машину с принцем Гарри и взаимно открыла ему дверь машины, а также во время их первого совместного выхода после бракосочетания. Тогда Меган также поставила руку на плечо, покидая с ним официальное мероприятие.