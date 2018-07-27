Меган Маркл страстно поцеловала принца Гарри на публике: фото

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поддерживала своего мужа принца Гарри на благотворительном турнире по поло, который состоялся в Беркшире.

Команда Гарри одержала победу, и, кроме награды, он получил в подарок страстный поцелуй от Меган на пьедестале. Так свои чувства Меган и Гарри еще не демонстрировали со дня свадьбы, которая состоялась 19 мая.

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Меган Маркл поцеловала принца Гарри

Пара не целовалась на публике со дня свадьбы

Обычно пара соблюдает правила этикета и не проявляет нежности на публике, они даже не держатся за руки на официальных мероприятиях.



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