Меган Маркл страстно поцеловала принца Гарри на публике: фото
Герцогиня Сассекская Меган Маркл поддерживала своего мужа принца Гарри на благотворительном турнире по поло, который состоялся в Беркшире.
Команда Гарри одержала победу, и, кроме награды, он получил в подарок страстный поцелуй от Меган на пьедестале. Так свои чувства Меган и Гарри еще не демонстрировали со дня свадьбы, которая состоялась 19 мая.
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Меган Маркл поцеловала принца Гарри
Пара не целовалась на публике со дня свадьбы
Обычно пара соблюдает правила этикета и не проявляет нежности на публике, они даже не держатся за руки на официальных мероприятиях.
Все фото: Getty Images
Источник: 24 Канал
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