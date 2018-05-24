Меган Маркл удивила феминистским жестом в день свадьбы: видео

Жена принца Гарри Меган Маркл давно известна своей позицией относительно гендерного равенства, поэтому не осталась в стороне в своих убеждениях даже в день свадьбы.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Перед вечеринкой для друзей и родных в день свадьбы 19 мая новоиспеченные герцоги Сассекские выходили из Виндзорского поместья и садились в винтажный электрический "Ягуар".

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Все казалось бы обычным, однако эксперты и бдительные пользователи заметили интересную деталь: сначала принц Гарри открыл дверцу Меган Маркл и помог сесть в машину, после чего Меган наклонилась внутри салона и приоткрыла дверцу своему мужу.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

Сторонники в соцсетях отметили, что такой шаг был "небольшим, но невероятно важным моментом", не говоря уже о других феминистских волеизъявлениях Маркл. Такой поступок Меган Маркл даже сравнили с известной героиней фильма "Бронкская история" 1993 года – с Сонни ЛоСпеччио.

Что интересно, похожий феминистский жест проделала Меган и во время первого официального выхода с принцем Гарри в статусе супругов. После завершения празднования 70-летия принца Чарльза, Меган с принцем Гарри поднимались обратно по лестнице, и в этот момент Маркл нежно поставила свою руку на спину мужчине, а затем аккуратно взяла его под руку.