Меган Маркл удивила феминистским жестом в день свадьбы: видео
Жена принца Гарри Меган Маркл давно известна своей позицией относительно гендерного равенства, поэтому не осталась в стороне в своих убеждениях даже в день свадьбы.
Об этом сообщают на The Daily Mail.
Перед вечеринкой для друзей и родных в день свадьбы 19 мая новоиспеченные герцоги Сассекские выходили из Виндзорского поместья и садились в винтажный электрический "Ягуар".
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Все казалось бы обычным, однако эксперты и бдительные пользователи заметили интересную деталь: сначала принц Гарри открыл дверцу Меган Маркл и помог сесть в машину, после чего Меган наклонилась внутри салона и приоткрыла дверцу своему мужу.
Сторонники в соцсетях отметили, что такой шаг был "небольшим, но невероятно важным моментом", не говоря уже о других феминистских волеизъявлениях Маркл. Такой поступок Меган Маркл даже сравнили с известной героиней фильма "Бронкская история" 1993 года – с Сонни ЛоСпеччио.
Что интересно, похожий феминистский жест проделала Меган и во время первого официального выхода с принцем Гарри в статусе супругов. После завершения празднования 70-летия принца Чарльза, Меган с принцем Гарри поднимались обратно по лестнице, и в этот момент Маркл нежно поставила свою руку на спину мужчине, а затем аккуратно взяла его под руку.