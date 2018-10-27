Меган Маркл увеличила продажи неизвестного австралийского бренда на 950 процентов

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают свой официальный визит в Австралии, каждый раз посещая не только новые места в стране, но и вблизи континента. Много внимания общественность уделяет именно выходам герцогини Сассекской – какой наряд надела американка.

На прошлой неделе герцоги Сассекские посетили австралийский город Даббо. Тогда Меган Маркл надела черные джинсы от австралийского бренда Outland Denim.

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После этого выхода герцогиня увеличила продажи неизвестного бренда на 950 процентов. Об этом сообщает US Magazine.

Известно, что Outland Denim в своей работе придерживается принципов экологичности и стремится к положительным социальным изменениям. Рост продаж позволил владельцам нанять еще больше работниц в Камбодже, тем самым обеспечить работой женщин, живущих в тяжелых условиях.

Приятно осознавать, что влияние герцогини означает увеличение рабочих мест. Женщины смогут зарабатывать на жизнь, кормить своих детей и обеспечивать их всем необходимым, а также приобретать новые навыки,

– заявил основатель Outland Denim Джеймс Бартл.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл отправились в 16-дневную международную поездку в страны Содружества наций. Герцоги Сассекские примут участие в более чем 70 мероприятиях. Накануне поездки Букингемский дворец подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.