19:19
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Меган Маркл в элегантном платье дебютировала на лондонском параде: эффектные фото

136 Читати новину українською
Принц Гарри и Меган Маркл на параде в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл на параде в Лондоне / Getty images

Принц Гарри в сопровождении своей очаровательной жены Меган принял участие в роскошном параде в честь дня рождения британского монарха. На мероприятии Меган Маркл засветила стильное дизайнерское платье.

Традиционно, во вторую субботу июня Ее Величество Елизавета II организует грандиозный парад, в котором принимают участие все члены королевской семьи. Исключением не стала новоиспеченная герцогиня Сассекская, которая в сопровождении принца Гарри прибыла на светское мероприятие.

Читайте также: День рождения по-королевски: Елизавета II в роскошном наряде появилась на торжественном параде

Волшебная Меган Маркл впервые приняла участие в этом королевском мероприятии, поэтому с большой ответственностью выбирала свой наряд. Перед британцами и гостями страны герцогиня Сассекская появилась в нежном платье бледно-розового цвета от бренда Carolina Herrera. Платье имело элегантный вырез, который открывал хрупкие плечи Меган Маркл.

К стильному наряду жена принца Гарри подобрала роскошный шляпу и обувь на каблуках. Волнистые волосы и идеальный макияж с акцентом на глаза завершили образ Меган Маркл.


Меган Маркл на параде в Лондоне

В то же время принц Гарри выбрал для парада традиционную форму с фуражкой и белыми перчатками. Во время поездки в карете супруги выглядели благополучно, а герцог Сассекский что-то горячо рассказывал жене.

Читайте также: Елизавета II разместила снимок с Меган Маркл в своем кабинете: фотофакт


Принц Гарри и Меган Маркл


Герцоги Сассекские


Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном параде в Лондоне


Волшебный образ Меган Маркл

Стоит отметить, что парад по случаю дня рождения королевы Елизаветы II – одно из немногих событий, которые объединяют всю семью монарха. Поэтому все члены королевской семьи прибыли на грандиозное событие. Не обошла вниманием его и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая надела скромное платье голубого цвета и шляпу.


Королевская семья

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук