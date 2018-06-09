Меган Маркл в элегантном платье дебютировала на лондонском параде: эффектные фото

Принц Гарри в сопровождении своей очаровательной жены Меган принял участие в роскошном параде в честь дня рождения британского монарха. На мероприятии Меган Маркл засветила стильное дизайнерское платье.

Традиционно, во вторую субботу июня Ее Величество Елизавета II организует грандиозный парад, в котором принимают участие все члены королевской семьи. Исключением не стала новоиспеченная герцогиня Сассекская, которая в сопровождении принца Гарри прибыла на светское мероприятие.

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Волшебная Меган Маркл впервые приняла участие в этом королевском мероприятии, поэтому с большой ответственностью выбирала свой наряд. Перед британцами и гостями страны герцогиня Сассекская появилась в нежном платье бледно-розового цвета от бренда Carolina Herrera. Платье имело элегантный вырез, который открывал хрупкие плечи Меган Маркл.



К стильному наряду жена принца Гарри подобрала роскошный шляпу и обувь на каблуках. Волнистые волосы и идеальный макияж с акцентом на глаза завершили образ Меган Маркл.



Меган Маркл на параде в Лондоне

В то же время принц Гарри выбрал для парада традиционную форму с фуражкой и белыми перчатками. Во время поездки в карете супруги выглядели благополучно, а герцог Сассекский что-то горячо рассказывал жене.

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Принц Гарри и Меган Маркл



Герцоги Сассекские



Принц Гарри и Меган Маркл на торжественном параде в Лондоне



Волшебный образ Меган Маркл

Стоит отметить, что парад по случаю дня рождения королевы Елизаветы II – одно из немногих событий, которые объединяют всю семью монарха. Поэтому все члены королевской семьи прибыли на грандиозное событие. Не обошла вниманием его и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая надела скромное платье голубого цвета и шляпу.



Королевская семья