Меган Маркл в элегантном платье торжественно попрощалась с Фиджи: очаровательные фото

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают путешествовать по странам Содружества наций. Представители королевской семьи попрощались с живописной страной Фиджи.

Перед отъездом герцоги Сассекские завершили 10-ый день тура в городе Нади. Там принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в торжественной церемонии открытия статуи, посвященной сержанту Талаязу Лабалаби. Частный самолет королевской четы радушно встретили местные чиновники. Герцогов посадили на удобные кожаные кресла впереди всех, поэтому казалось, что принц Гарри и Меган Маркл заняли трон.

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Беременная жена внука Елизаветы II вышла из самолета в стильном и элегантном наряде зеленого цвета. Меган Маркл выбрала платье от Jason Wu, стоимость которой достигает 2500 долларов. Изящный look она дополнила черными туфлями-лодочками и клатчем. Золотые серьги в форме листа и браслеты завершили эффектный образ герцогини Сассекской.



Меган Маркл / Getty Images

Не менее стильно выглядел и принц Гарри. Внук Ее Величества пришел на торжественное мероприятие в светлом костюме и белой рубашке. Стильная коричневая обувь и галстук такого же цвета завершили образ принца Гарри.



Принц Гарри та Меган Маркл / Getty Images



Герцоги Сассекские / Getty Images



Элегантный образ Меган Маркл / Getty Images

Стоит отметить, что в графике герцогов Сассекских еще немало официальных мероприятий. Сейчас королевская чета отправилась к острову Тонга. Впереди у принца Гарри и Меган Маркл – 6 дней международного турне.