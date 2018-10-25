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      Меган Маркл в элегантном платье торжественно попрощалась с Фиджи: очаровательные фото

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      Меган Маркл в Фиджи
      Меган Маркл в Фиджи / Getty images

      Принц Гарри и Меган Маркл продолжают путешествовать по странам Содружества наций. Представители королевской семьи попрощались с живописной страной Фиджи.

      Перед отъездом герцоги Сассекские завершили 10-ый день тура в городе Нади. Там принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в торжественной церемонии открытия статуи, посвященной сержанту Талаязу Лабалаби. Частный самолет королевской четы радушно встретили местные чиновники. Герцогов посадили на удобные кожаные кресла впереди всех, поэтому казалось, что принц Гарри и Меган Маркл заняли трон.

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      Беременная жена внука Елизаветы II вышла из самолета в стильном и элегантном наряде зеленого цвета. Меган Маркл выбрала платье от Jason Wu, стоимость которой достигает 2500 долларов. Изящный look она дополнила черными туфлями-лодочками и клатчем. Золотые серьги в форме листа и браслеты завершили эффектный образ герцогини Сассекской.


      Меган Маркл / Getty Images

      Не менее стильно выглядел и принц Гарри. Внук Ее Величества пришел на торжественное мероприятие в светлом костюме и белой рубашке. Стильная коричневая обувь и галстук такого же цвета завершили образ принца Гарри.


      Принц Гарри та Меган Маркл / Getty Images


      Герцоги Сассекские / Getty Images


      Элегантный образ Меган Маркл / Getty Images

      Стоит отметить, что в графике герцогов Сассекских еще немало официальных мероприятий. Сейчас королевская чета отправилась к острову Тонга. Впереди у принца Гарри и Меган Маркл – 6 дней международного турне.

       

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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