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Меган Маркл в компании королевской семьи посетила скачки Royal Ascot: фото

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Меган Маркл посетила конные скачки Royal Ascot
Меган Маркл посетила конные скачки Royal Ascot / www.dailymail.co.uk

В Великобритании начались традиционные скачки Royal Ascot, которые посетила королевская семья и новоиспеченная герцогиня Меган Маркл.

Конные скачки стартовали с торжественного королевского шествия от Виндзорского замка до ипподрома. А забег начинается, когда прибывает королева Елизавета II.

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Королева Елизавета II и принцесса Анна

Меган Маркл была в сопровождении мужа – принца Гарри, также им составили компанию граф и графиня Уэссекская – принц Эдвард и его жена Софи, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, принцессы Беатрис и Евгения и другие члены королевской семьи.

Меган Маркл

Меган Маркл в белоснежном платье

Меган Маркл и принц Гарри

На свои первые скачки Royal Ascot Меган выбрала белоснежное платье Givenchy, шляпку Philip Treacy, черные туфли и клатч Givenchy.

Королевская семья на Royal Ascot

Меган Маркл мило беседовала с Камиллой Паркер-Боулз

Меган Маркл и принц Гарри

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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