Меган Маркл в компании королевской семьи посетила скачки Royal Ascot: фото
В Великобритании начались традиционные скачки Royal Ascot, которые посетила королевская семья и новоиспеченная герцогиня Меган Маркл.
Конные скачки стартовали с торжественного королевского шествия от Виндзорского замка до ипподрома. А забег начинается, когда прибывает королева Елизавета II.
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Королева Елизавета II и принцесса Анна
Меган Маркл была в сопровождении мужа – принца Гарри, также им составили компанию граф и графиня Уэссекская – принц Эдвард и его жена Софи, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, принцессы Беатрис и Евгения и другие члены королевской семьи.
Меган Маркл
Меган Маркл в белоснежном платье
Меган Маркл и принц Гарри
На свои первые скачки Royal Ascot Меган выбрала белоснежное платье Givenchy, шляпку Philip Treacy, черные туфли и клатч Givenchy.
Королевская семья на Royal Ascot
Меган Маркл мило беседовала с Камиллой Паркер-Боулз
Меган Маркл и принц Гарри