Меган Маркл в роскошном белом платье надела кольцо принцессы Дианы на торжественный прием: фото

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают путешествовать по странам Содружества наций. Королевские супруги, покинув Фиджи, отправились к острову Тонга, где встретились на частной аудиенции с королем Тупо VI и королевой Нанасипау.

Вечером принца Гарри и Меган Маркл пригласили на торжественный ужин в королевскую резиденцию. Герцогиня Сассекская продемонстрировала третий за день роскошный образ.

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Для выхода супруга британского принца надела белоснежное длинное платье с разрезом внизу и камнями на плечах от Theia Couture. Свой образ она дополнила черными туфлями на каблуке от Aquazzura.

Неповторимой деталлю стало кольцо с аквамарином на пальце Меган Маркл – семейная реликвия, принадлежавшая принцессе Диане. Принц Гарри подарил его жене в день их свадьбы.

Меган Маркл / Getty



Меган Маркл и принц Гарри / Getty



Меган Маркл и принц Гарри / Getty



Меган Маркл и принц Гарри / Getty