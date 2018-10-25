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      Меган Маркл в роскошном белом платье надела кольцо принцессы Дианы на торжественный прием: фото

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / GettyImages

      Принц Гарри и Меган Маркл продолжают путешествовать по странам Содружества наций. Королевские супруги, покинув Фиджи, отправились к острову Тонга, где встретились на частной аудиенции с королем Тупо VI и королевой Нанасипау.

      Вечером принца Гарри и Меган Маркл пригласили на торжественный ужин в королевскую резиденцию. Герцогиня Сассекская продемонстрировала третий за день роскошный образ.

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      Для выхода супруга британского принца надела белоснежное длинное платье с разрезом внизу и камнями на плечах от Theia Couture. Свой образ она дополнила черными туфлями на каблуке от Aquazzura.

      Неповторимой деталлю стало кольцо с аквамарином на пальце Меган Маркл – семейная реликвия, принадлежавшая принцессе Диане. Принц Гарри подарил его жене в день их свадьбы.

      Меган Маркл і принц Гаррі / Getty

      Меган Маркл / Getty

      Меган Маркл і принц Гаррі / Getty
      Меган Маркл и принц Гарри / Getty

      Меган Маркл і принц Гаррі / Getty
      Меган Маркл и принц Гарри / Getty

      Меган Маркл і принц Гаррі / Getty
      Меган Маркл и принц Гарри / Getty

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 канал
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