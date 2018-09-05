Меган Маркл в стильном костюме посетила благотворительное мероприятие: красноречивые фото
Очаровательная Меган Маркл поддержала принца Гарри на благотворительном событии и сопровождала его во время официального выхода в Лондоне. Герцогиня Сассекская выглядела роскошно и с удовольствием общалась с участниками мероприятия.
После церемонии бракосочетания с принцем Гарри экс-актриса Меган Маркл начала активно изучать традиции и правила поведения членов королевской семьи. Теперь герцогиня Сассекская начала познавать и ответственную работу, которую ее мужу доверил Кенсингтонский дворец. Так, принц Гарри является амбассадором ряда благотворительных организаций и ежегодно принимает участие в их мероприятиях.
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Одним из таких событий является главное мероприятие фонда WellChild Awards – вручение премий тяжелобольным детям, которые мужественно борются с недугом. Ежегодную церемонию провели в отеле Royal Lancaster Hotel, куда принц Гарри в сопровождении Меган Маркл прибыли 4 сентября.
Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала черный брючный костюм от бренда Altuzarra и топ Deitas. Стильный и выдержанный образ Меган Маркл дополнила обувью на каблуке и клатчем. Заплетенные волосы и макияж с акцентом на глаза завершили look жены принца Гарри.
Меган Маркл и принц Гарри
Очаровательная герцогиня Сассекская на благотворительном мероприятии в Лондоне
Герцоги Сассекские
Встреча принца Гарри и Меган Маркл с тяжелобольными детьми
Герцоги Сассекские на благотворительном мероприятии
Представители королевской семьи
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