Меган Маркл в стильном образе поддержала принца Гарри на матче по поло: фото
Герцогиня Сассекская Меган Маркл поддержала своего мужа принца Гарри на очередном матче по поло, который состоялся в Беркшире.
Для такого события Меган выбрала темно-синее платье от Carolina Herrera с глубоким вырезом и широким поясом с квадратной пряжкой. Такой фасон идеально подчеркнул стройную фигуру герцогини.
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Меган Маркл на матче по поло
Свой образ Маркл дополнила трендовым вязаным клатчем и темными очками. Герцогиня Сассекская была в своих любимых туфлях от Aquazzura.
Меган выбрала бюджетный клатч
Источник: 24 Канал
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