Меган Маркл в стильном образе поддержала принца Гарри на матче по поло: фото

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поддержала своего мужа принца Гарри на очередном матче по поло, который состоялся в Беркшире.

Для такого события Меган выбрала темно-синее платье от Carolina Herrera с глубоким вырезом и широким поясом с квадратной пряжкой. Такой фасон идеально подчеркнул стройную фигуру герцогини.

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Меган Маркл на матче по поло

Свой образ Маркл дополнила трендовым вязаным клатчем и темными очками. Герцогиня Сассекская была в своих любимых туфлях от Aquazzura.

Меган выбрала бюджетный клатч