Меган Маркл впервые посетила мероприятие с королевой Елизаветой II: яркие фото

Герцогиня Сассекская, как и сообщалось ранее, без мужа принца Гарри впервые вышла в свет. Меган Маркл одна сопровождала королеву Елизавету II во время поездки в графство Чешир, северо-западная Англия.

Меган Маркл и королева Елизавета II отправились в свой первый совместный визит, где посетили графство Чешир в честь открытия моста Mersey Gateway Bridge и театр Storyhouse Theatre. Стоит отметить, что это первая совместная поездка Меган Маркл и Елизаветы II и третий официальный выход герцогини после свадьбы.

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Ее Величество и герцогиня Сассекская отправились на место действа королевским поездом, которым обычно передвигаются сама королева, ее супруг принц Филипп и ее сын принц Чарльз с женой Камиллой. Поэтому стоит отметить, что такая поездка для Меган Маркл является проявлением незаурядной благосклонности королевы Елизаветы к своему младшему внуку и ей самой.

The Duchess of Sussex arrives in Cheshire, where she is accompanying Her Majesty The Queen for a day of engagements today #RoyalVisitCheshire pic.twitter.com/tHXPeN3nL5 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 червня 2018 р.



Меган Маркл и королева Елизавета II



Меган Маркл и королева Елизавета II

Для первого совместного светского выхода Меган Маркл выбрала бежевое платье миди-платье с черным пояском, который подчеркивал ее фигуру и с большим манжетом на плечах. Образ завершали черные каблуки и сумочка такого же цвета. Что интересно, у Меган накрашенные ногти, однако королевский протокол запрещает их красить каким-либо цветом.



Меган Маркл и королева Елизавета II

Королева Елизавета II в свою очередь выбрала яркое пальто салатового цвета, которое она надела поверх платья с нежным цветочным принтом. Свой наряд королевская особа дополнила стильной салатовой шляпкой, перчатками, черной сумочкой и туфлями. Заметно, что королева и Меган Маркл хорошо вместе проводили время – они много смеялись и вместе активно общались с поклонниками королевской семьи.



Меган Маркл и королева Елизавета II



Меган Маркл и королева Елизавета II

Напомним, что после королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл шло много слухов по поводу отношений новоиспеченной герцогини Сассекской и королевы. На свадьбе фотографы поймали насторожливий взгляд на Меган Маркл, который впоследствии психологи объясняли как подготовку к длительному противостоянию за влияние над своим внуком принцем Гарри.