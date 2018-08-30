Меган Маркл выбрала образ в стиле принцессы Дианы: фотосравнение
Принц Гарри и Меган Маркл порадовали своих поклонников новым выходом в свет – герцог и герцогиня Сассекские посетили показ мюзикла Hamilton в Victoria Palace Theatre.
Для такого события Меган выбрала смелый look в стиле, который выбирала и принцесса Диана. Герцогиня Сассекская надела платье-смокинг, продемонстрировав стройные ноги.
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Принц Гарри и Меган Маркл
Принцесса Диана в платье-смокинге
Меган не раз выбирает наряд, который похож на тот, который в свое время выбирала принцесса Диана.
Меган часто выбирает одежду, как у принцессы Дианы
Принцесса Диана
Источник: 24 Канал
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