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Меган Маркл выбрала образ в стиле принцессы Дианы: фотосравнение

242 Читати новину українською
На фото слева: принц Гарри и Меган Маркл, на фото справа: принцесса Диана
На фото слева: принц Гарри и Меган Маркл, на фото справа: принцесса Диана / Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл порадовали своих поклонников новым выходом в свет – герцог и герцогиня Сассекские посетили показ мюзикла Hamilton в Victoria Palace Theatre.

Для такого события Меган выбрала смелый look в стиле, который выбирала и принцесса Диана. Герцогиня Сассекская надела платье-смокинг, продемонстрировав стройные ноги.

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Принц Гарри и Меган Маркл

Принцесса Диана в платье-смокинге

Меган не раз выбирает наряд, который похож на тот, который в свое время выбирала принцесса Диана.

Меган часто выбирает одежду, как у принцессы Дианы

Принцесса Диана

Теги: LifeStyle Меган Маркл Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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