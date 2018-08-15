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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Меган Маркл заговорит с отцом только при одном условии: подробности

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Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл часто объявляет публике скандальные заявления о жизни своей дочери Меган Маркл. Кроме того, мужчина утверждает, что у него нет возможности связаться с Меган. Выглядит, будто Томас Маркл общается с прессой больше, чем с собственной дочерью.

Однако источник из окружения королевской семьи подчеркивает, если бы  ее отец  хотел бы пообщаться с Меган Маркл, он имеет для этого возможности. Об этом сообщает издание​ Express.

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Он в курсе, что мать Меган Дория поддерживает связь с дочерью, а Томас знает, как связаться с бывшей женой. Если бы Томас действительно хотел поговорить с Меган, он мог бы послать письмо ее матери и попросить передать послание. К сожалению, такое развитие событий не вписывается в его сфабрикованные истории,
– говорится в источнике.

Отмечается, что герцогиня Сассекская не будет общаться с отцом до тех пор, пока тот не прекратит публично выражать обиду.

Заметим, что родители Меган развелись, когда ей было шесть лет, но, как утверждают источники, однако поддерживают контакт .. Накануне свадьбы Меган и принца Гарри Томаса видели с цветами для Дории Редлан, которые он подарил ей на День матери.

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Масла в огонь подливают и его родственники, которые продолжают публично осуждать Меган в Twitter. Напомним, Томас Маркл часто попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доведя факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркля. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы.

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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