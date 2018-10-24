Меган Маркл засветила платье за почти 2 тысячи долларов: яркие фото

Герцоги Сассекские продолжают свое международное турне. Сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Фиджи, где беременная представительница Букингемского дворца засветила дорогие наряды.

Насыщенное турне герцогов Сассекских продолжается. После солнечной Австралии королевская чета отправились в Фиджи. Во второй день поездки пара посетила Международный центр преподавания и исследований тихоокеанской культуры и окружающей среды – Южнотихоокеанский университет, где Меган Маркл впервые произнесла речь в качестве герцогини.

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На встречу с представителями образования волшебная американка пришла в дорогом платье с цветочным принтом, которая подчеркнула ее беременный живот. По информации западных СМИ, наряды от известного бренда Figue Меган приобрела за 1400 фунтов стерлингов, что составляет более 1800 долларов. К яркому шелковому платью герцогиня подобрала обувь на танкетке и черно-белый клатч. Меган сплела волосы в стильную прическу, которую украсила белыми цветами.

В то же время принц Гарри шагал рядом с женой в брюках и рубашке с коротким рукавом, которая имела белый принт в форме перьев. К наряду он подобрал коричневые туфли.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Стоит отметить, что во время визита герцогов Сассекских в местный университет паре вручили традиционные в Фиджи украшения из цветов.



Герцоги Сассекские посетили университет Фиджи / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images

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Кроме этого, жена принца Гарри посетила местный рынок, где работают только женщины. По графику, герцогиня должна была пробыть там 20 минут. Однако многие пришли посмотреть на знаменитую американку, поэтому толпа окружила место. Служба безопасности герцогини поспешно вывезла ее оттуда, чтобы беременная Меган Маркл не пострадала.

Перед эвакуацией представительница королевской семьи все же пообщалась несколько минут с работницами рынка и узнала об их тяжелом труде.



Меган Маркл эвакуировали с рынка / Getty Images



Герцогиня Сассекская / Getty Images