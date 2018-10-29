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      Меган Маркл засветила стройные ноги в стильном белом платье: очаровательные фото

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      Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии
      Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии / www.gettyimages.in

      Герцогиня Сассекская и принц Гарри сейчас находятся в Новой Зеландии с официальным визитом. Уже через несколько дней чета отправится обратно в Лондон, однако сейчас старается посетить все запланированные мероприятия.

      После недолгого чаепития с представителями организации "Голос надежды", которые помогают справляться молодым людям с депрессией, подавленным состоянием и другими душевными недугами, супруги отправились на прогулку пляжем и Национальным парком Абель Тасман.

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      Если во время утренних официальных визитов принц Гарри и Меган Маркл продемонстрировали повседневные образы, то уже через несколько часов на мероприятии Courtenay Creative они появились во всей красе. Встреча состоялась в Веллингтоне, столице Новой Зеландии, где присутствовали любители и модели различных творческих профессий, которые накануне Хэллоуина примеряли жуткие костюмы. Яркие образы людей изрядно поразили беременную Меган, из-за чего она выглядела довольно смущенной и веселой одновременно.

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії

      Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии

      Для официального мероприятия Меган примерила стильное платье-тренч белоснежного цвета, которое едва достигало колен. Пуговицы и воротник стильно дополняли наряд, а карманы, которые были размещены внутри платья, позволяли герцогине Сассекской чувствовать себя значительно комфортнее. Кроме округленного животика, Маркл также засветила и стройные ноги, которые она обула в туфли темно-синего цвета на каблуках. Неповторимое амлуа королевской особы дополняла серебряная подвеска на цепочке, подобранная прическа и макияж "smokey eyes".

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии

      Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії
      Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии

      Все фото: Getty Images

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мода Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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