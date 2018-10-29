Меган Маркл засветила стройные ноги в стильном белом платье: очаровательные фото

Герцогиня Сассекская и принц Гарри сейчас находятся в Новой Зеландии с официальным визитом. Уже через несколько дней чета отправится обратно в Лондон, однако сейчас старается посетить все запланированные мероприятия.

После недолгого чаепития с представителями организации "Голос надежды", которые помогают справляться молодым людям с депрессией, подавленным состоянием и другими душевными недугами, супруги отправились на прогулку пляжем и Национальным парком Абель Тасман.

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Если во время утренних официальных визитов принц Гарри и Меган Маркл продемонстрировали повседневные образы, то уже через несколько часов на мероприятии Courtenay Creative они появились во всей красе. Встреча состоялась в Веллингтоне, столице Новой Зеландии, где присутствовали любители и модели различных творческих профессий, которые накануне Хэллоуина примеряли жуткие костюмы. Яркие образы людей изрядно поразили беременную Меган, из-за чего она выглядела довольно смущенной и веселой одновременно.

Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии



Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии



Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии

Для официального мероприятия Меган примерила стильное платье-тренч белоснежного цвета, которое едва достигало колен. Пуговицы и воротник стильно дополняли наряд, а карманы, которые были размещены внутри платья, позволяли герцогине Сассекской чувствовать себя значительно комфортнее. Кроме округленного животика, Маркл также засветила и стройные ноги, которые она обула в туфли темно-синего цвета на каблуках. Неповторимое амлуа королевской особы дополняла серебряная подвеска на цепочке, подобранная прическа и макияж "smokey eyes".



Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии



Принц Гарри и Меган Маркл в Новой Зеландии

Все фото: Getty Images