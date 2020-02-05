Мех – кровавое жлобство: фото и видео пикета международной выставки

Активисты 5 февраля провели антимеховой пикет выставки "Kyiv Fashion Furs". Все происходило под лозунгами: "Мех – пережиток Советского Союза" и "Мех – кровавое жлобство".

"Kyiv Fashion Furs" – это международная выставка, которая известна кожаными, меховыми и кожгалантерейных изделиями.

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Организаторы пикета утверждали, что существует много современных материалов, которые являются экологическими и не вредят животным. Кроме этого, мировые бренды и дизайнеры уже давно официально отказались от использования меха.

"Даже королева Великобритании, традиционно в своем гардеробе должна иметь меховые изделия, официально заявила, что она больше не будет использовать мех", – добавили активисты.

Активисты пикетируют Kyiv fashion furs фото 24 канала / Андрей Костюк

Смотрите видео с пикета: видео 24 канала / Андрей Костюк​

Какова позиция активистов: видео 24 канала / Андрей Костюк​

Почему стоит запретить меховое производство?Запрет мехового производства – это не только моральный аспект, а и загрязнение экологии. Поскольку пушные фермы, на которых содержится больше 3000 животных, относят к объектам повышенной опасности.



Отходы от производства загрязняют почвы, воду и воздух. Шкуры животных также обрабатывают формальдегидом и хромом, которые входят в перечень канцерогенов и токсинов, опасных для здоровья людей.



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