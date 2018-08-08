Смартфоны Meizu 16 и 16 Plus представили официально: характеристики и цену флагманов

8 августа корпорация Meizu официально представила свои новые флагманские смартфонов Meizu 16 и 16 Plus. Интересно, что еще до презентации модель Meizu 16 уже собрала миллион заказов.

Об этом пишет tehnot.com.

Дизайн Meizu 16 и 16 Plus

Обе модели получили тонкие полоски па краям экрана, при этом популярная "монобровь" отсутствует. Так, экран Meizu 16 Plus занимает 91,18% всей передней поверхности.

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Meizu 16 получил диагональ 6 дюймов, при этом 16 Plus имеет 6,5 дюймов. А толщина обеих моделей тоже одинаковая — 7,3 мм. Как уверяют инженеры, эти смартфоны стали тончайшими сенсорными смартфонами в мире. Оба смартфона получили встроенный в дисплей сканер отпечатка пальцев.

Meizu 16 получил изящный дизайн

Доступны два цвета моделей: белый и черный, а также версия с полированной отделкой из стекла.

Характеристики Meizu 16 и 16 Plus

Meizu 16 и 16 Plus получили топовый процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти в базовой версии. Топовые модификации имеют 8 ГБ оперативнки и 256 ГБ флеш-памяти.

Также обе модели имеют Wi-Fi 802.11 ac (4х4 MIMO), Bluetooth 5.0., при этом технология NFC отсутствует. Работают смартфоны под управлением Android 8 Oreo с фирменной оболочкой Flyme.

Смартфоны получили два цвета

Оба смартфона поддерживают функцию быстрой зарядки (до 67% за 30 минут). При этом объем аккумуляторов 16 и 16 Plus отличается – батареи имеют емкость 3010 и 3640 мАч соответственно. Это должно обеспечить до 13,5 часов активного использования.

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Камера новинок похожая как у предшественника Meizu 15: сдвоенная основная камера с 12-Мп основным сенсором с оптической стабилизацией и 20-Мп вспомогательным, который обеспечивает трехкратное приближение без потери качества. Фронтальная камера имеет разрешение в 20 Мп.

Цены Meizu 16 и 16 Plus

Рекомендованная стоимость базовой версии Meizu 16 (6ГБ/64 ГБ) составляет 395 долларов (10 600 гривен); модификация с 6 ГБ/128 ГБ стоит 440 долларов (11 800 гривен), а топовая модификация 8ГБ/256 ГБ 485 долларов (13 000 гривен).

Meizu 16 уже заказали миллион пользователей

Модель Meizu 16 Plus в модификации 6ГБ/64 ГБ обойдется в 470 долларов (12 700 гривен), за модификацию с соотношением 6 ГБ/128 ГБ нужно будет заплатить 515 долларов (13 900 рублей), а версия с 8 ГБ/256 ГБ памяти обойдется в 590 долларов (15 900 гривен).

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