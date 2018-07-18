Meizu 16 Plus – самый мощный смартфон на Android, – соцсети

Будущий флагманский смартфон Meizu 16 Plus показал потрясающий результат в тестах на бенчмарке AnTuTu. Фото с результатом тестирования обнародовали в китайской соцсети Weibo.

Как свидетельствует снимок, Meizu 16 Plus в тесте на производительность набрал 291866 баллов, поэтому это устройство может стать самым мощным Android-смартфоном. Ранее рейтинг самых мощных возглавлял игровой смартфон Xiaomi Black Shark, который набрал меньше баллов – 287759.

Читайте также: Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 6 протестировали на производительность: результат приятно удивил

Meizu 16 Plus показал потрясающий результат

Однако эта информация может оказаться фейком, ведь компанию Meizu уже обвиняли в обмане бенчмарк-теста.

По слухам, Meizu 16 Plus будет иметь 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, сканер отпечатков пальцев под экраном, топовый процессор Snapdragon 845. Модель будет доступна с 6 или 8 Гб оперативной памяти.

Новый флагман должны представить уже в августе. По слухам инсайдеров, ценовой диапазон будет колебаться в пределах 450 – 600 долларов (11 700 – 15 600 гривен).

Что такое бенчмарк AnTuTu?

Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йингом и Лиангом.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно