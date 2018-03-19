Meizu готовит новую линейку смарфонов: когда состоится премьера

Основатель Meizu Хуан Чжан подтвердил, что в этом году компания представит линейку флагманских смартфонов Meizu 16. По его словам, премьера новой линейки состоится уже в августе.

Об этом информирует​ Gizchina.

Как рассказал Хуан Чжан, Meizu 16 продемонстрирует "полностью цифровой подход". При этом остальная информация о гаджетах остается в секрете.

Читайте также: Какова реальная стоимость Samsung Galaxy S9 +: подсчет экспертов

Как пишут СМИ, новый смартфон Meizu 16 будет иметь процессор Snapdragon 845. Также Meizu 16 получит 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб встроенной памяти.

По предварительным данным, кроме Meizu 16 в линейку войдут модели 16 Lite и 16 Plus. Новая линейка китайских смартфонов, станет развитием Meizu 15, которые должны презентовать в апреле.

Как рассказал основатель Meizu, апрельские новинки станут "продуктами, к которым пользователи захотят вернуться в течение долгих лет". Пока известно, что Meizu 15 и 15 Lite оснастят процессорами Snapdragon 600 серии.