Мейвейзер оценил шансы Ломаченко в бою против Гарсии

Легендарный боксер Флойд Мейвезер оценил шансы Василия Ломаченко в бою против Майки Гарсии, который должен провести поединок с Эрролом Спенсом.

Флойд Мейвезер считает, что в Гарсии выше шансы в бою против украинца.

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"Спенс – крепкий и сильный противник. В Гарсии гораздо больше шансов против Ломаченко, чем против Эррола. Василий не так хорошо держит удар. Мы уже видели, как его отправил в нокдаун Линарес, который даже не ударил его слишком сильно", – сказал Флойд .

Проведению боя Гарсия – Ломаченко может помешать их договоренность о проведении боев на различных телеканалах. ESPN обладает эксклюзивными правами на бои с участием украинца, в то время как американец бьется только на Showtime.

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Также Майки Гарсия провел 2 года без бокса из-за серьезного конфликта с промоутерской компанией, представляющей интересы Ломаченко – Top Rank. Сейчас американец является независимым боксером.

Следующим вероятным соперником Гарсии, скорее всего, будет чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эрол Спенс.

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